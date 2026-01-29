Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μάντρα οχημάτων δίπλα στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε δύο οχήματα που βρισκόταν μέσα στην μάντρα, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15 στον Εύοσμο.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα και στις παρακείμενες επιχειρήσεις.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

