Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου – «Καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ για όλα»

Δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς, όπως γνωστοποίησε με μια συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram, πέθανε η μητέρα του.

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι…», γράφει ο παρουσιαστής.

«Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα…Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!», καταλήγει στη συγκινητική του ανάρτηση, την οποία συνοδεύει με μια εικόνα που της κρατά το χέρι.

Πηγή: skai.gr

