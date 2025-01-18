Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Για την ημέρα που σημάδεψε όλη του τη ζωή μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ο Παραολυμπιονίκης κολύμβησης, Νίκος Κοντού.

«Το ατύχημα έγινε την ημέρα του γάμου μας, που λίγο πριν αποχωρήσουμε από το κέντρο, έκανα μια βουτιά και έσπασε ο αυχένας μου. Κάναμε περίπου έναν χρόνο για να έρθουμε σπίτι. Πήγαμε σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία, ήρθαμε στην Αθήνα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης και μετά καταλήξαμε σε έναν σύλλογο στην Κομοτηνή, στον ΠΕΡΠΑΤΩ, που εκεί γνωρίσαμε τον Άλεξ Ταξιλδάρη που είναι Παραολυμπιονίκης κολύμβησης και αυτός με παρότρυνε να ξεκινήσω την κολύμβηση».



Η πισίνα όμως φαίνεται πως έγινε ο καθρέφτης μιας νέας αρχής, ξεπλένοντας τις πληγές του παρελθόντος.

«Πέφτω στην πισίνα και ρωτάω τον ‘Αλεξ, υπάρχει περίπτωση να σπάσω ξανά τον αυχένα μου; Μου λέει σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα στην πισίνα και όταν βγήκα είπα, θα γίνω Παραολυμπιονίκης».

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ημέρα του γάμου του με την Ανθή και η ζωή του ξεκίνησε από την αρχή, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος. «Μετά το ατύχημα έχω ξαναμάθει να ζω από την αρχή».

Ο Νίκος είναι πρωταθλητής κολύμβησης και μέλος της εθνικής ομάδας. Δεν έχει σταματήσει στιγμή να ονειρεύεται και να κατακτά τους στόχους του. Μαζί με τη σύζυγό του Ανθή, μέσα από το κανάλι τους στο YouTube, «Rolling Ever After», μοιράζονται τις καθημερινές τους στιγμές, αποδεικνύοντας ότι με πάθος, επιμονή και αγάπη, όλα είναι εφικτά.

