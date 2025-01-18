Κρίσεις Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των αστυνομικών διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του σώματος, υπό την προεδρία του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του σώματος Παναγιώτη Πούπουζα και Χαράλαμπου Καλογήρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του ταξίαρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι παρακάτω 40 αστυνομικοί διευθυντές γενικών και ειδικών καθηκόντων:

-Γαβράς -Χρήστος,

-Βαργιαμίδου -Αθανασία,

-Βασιλάκη -Δήμητρα,

-Γιαννάτος -Γεώργιος,

-Κρεζιάς -Σπυρίδων,

-Κλητοράκης -Γεώργιος,

-Γκιόλιας -Χρήστος,

-Γιουβαννόπουλου -Φανή,

-Πουλίζου -Μαρία,

-Αθανασοπούλου -Δήμητρα,

-Αθανασοπούλου -Βασιλική,

-Γυπάρη -Ζαμπία,

-Χρυσανθάκης -Λάμπρος,

-Παπαγεωργοπούλου -Παρασκευή,

-Μπερτάνος -Βασίλειος,

-Τσιρέλη -Αικατερίνη,

-Χατζηπαντέλη -Κλεονίκη,

-Ηλιόπουλος -Παναγιώτης,

-Θεοφιλόπουλος -Βασίλειος,

-Καρακοντίνος -Ευστράτιος,

-Μαργέτης -Αναστάσιος,

-Παυλάκη -Βασιλική,

-Τσιτσιμπίκος -Χρήστος,

-Κομμάτα -Μαρία,

-Τσιακάλος -Στέλιος,

-Νικολάου -Κανέλλος,

-Σαρρής -Διογένης,

-Βασιλκαρίδης -Ιωάννης

-Τρίτος -Σεραφείμ,

-Δημητρίου -Κυριάκος,

-Μητραϊνάς -Δημήτριος,

-Λαζαρή -Αναστασία,

-Ντίζες -Γεώργιος,

-Χαρακόπουλος -Αγάπιος,

-Δημητράκου -Βασιλεία,

-Παυλοπούλου -Σταυρούλα,

-Παπαδοπούλου -Παναγιώτα,

-Γκάμπρας -Γεώργιος,

-Βαμβακάκη -Ευαγγελία,

-Κονδύλη -Αικατερίνη, -Εγκληματολογικών -Εργαστηρίων.

Προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων οι κατωτέρω δέκα (10) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες :

-Λάμπρου Παναγιώτης,

-Ανδρεαδάκης Νεκτάριος,

-Λάγος Κωνσταντίνος,

-Λιάση Αρετή,

-Διδασκάλου Νικόλαος,

-Κανδρέβας Ιωάννης,

-Κάρλες Κωνσταντίνος,

-Παζιούρος Πολύβιος, Υγειονομικός - Ιατρός,

-Τσούνης Μιχαήλ, Υγειονομικός - Ιατρός και

-Ράμμου Σοφία, Εγκληματολογικών Εργαστηρίων.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

