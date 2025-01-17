Πειραιάς: Βανδάλισαν Πατίνια

Σε μια σημαντική ενέργεια για την προστασία των υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας διαθέσιμων προς το κοινό, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, προβαίνοντας σε συλλήψεις δύο ατόμων για βανδαλισμό πατινιών της Lime.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν κοινής έρευνας που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφαλείας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και τη Lime, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, δύο άτομα, κάτω των 18 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, αφού προκάλεσαν ζημιές σε πατίνια της Lime στον Πειραιά.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ενέργειες βανδαλισμού, ειδικά όταν αυτές έχουν επίπτωση σε υπηρεσίες που διευκολύνουν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών», δήλωσε ο Παναγιώτης Παπαθανασίου, Διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου. «Αυτές οι συλλήψεις στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι πράξεις φθοράς περιουσίας, όπως οι παραπάνω, δεν θα γίνουν ανεκτές και οι παραβάτες θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τον νόμο.»

Η Lime, η οποία δραστηριοποιείται στον Πειραιά από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, επανέλαβε τη δέσμευσή της να προάγει την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση.

«Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι απολύτως απαράδεκτη και υπονομεύει την κοινή ευθύνη που έχουμε όλοι να φροντίζουμε τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας που διατίθενται για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών», δήλωσε ο Πάνος Μητρόπουλος-Κουρουβάνης, Διευθυντής Επιχειρήσεων της Lime στην Ελλάδα. «

Ευχαριστούμε θερμά για την άμεση και ενδελεχή δουλειά της αστυνομίας στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην ομάδα ΔΙΑΣ για τις αποτελεσματικές τους προσπάθειες. Η Lime παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να συνεργάζεται στενά με τις αρχές και την κοινότητα για να διασφαλίσει ότι τα πατίνια αποτελούν μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για όλους.»

Η έρευνα συνεχίζεται και οι αρχές εξετάζουν επιπλέον ενέργειες, καθώς ανακύπτουν νέα στοιχεία.

Ο βανδαλισμός των κοινόχρηστων πατινιών όχι μόνο παραβιάζει τους νόμους περί ιδιοκτησίας, αλλά διαταράσσει επίσης την προσβασιμότητα σε εύκολες και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μετακίνησης για τους κατοίκους της πόλης. Η Lime ενθαρρύνει όλους τους χρήστες να αναφέρουν περιστατικά βανδαλισμού ή επικίνδυνης συμπεριφοράς μέσω της εφαρμογής της ή των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

Πηγή: skai.gr

