Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Μουδανίων, στη Χαλκιδική.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα νότια των Νέων Μουδανιών, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 12,3 χιλιόμετρα.

Στην περιοχή έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός μικρών σεισμών το τελευταίο διάστημα, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν το φαινόμενο και να καταγράφουν την ενεργητικότητά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.