Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Αυτό είναι το χωριό με τα περισσότερα παιδιά

Όπως είπαν και στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, προσπαθούν να λύσουν το δημογραφικό  

Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Αυτό είναι το χωριό με τα περισσότερα παιδιά

Σε μια χώρα που γερνάει και τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν ένα παιδί και σπάνια δεύτερο, ένα μικρό χωριό του νομού Σερρών έχει τα περισσότερα παιδιά που έχουμε ακούσει σε ακριτική περιοχή.

Και το μάθαμε σήμερα στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», τη νέα εκπομπή του ΣΚΑΙ με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Από το Διδυμότειχο που βρίσκονταν συνδέθηκαν με το χωριό Δραβήσκος Σερρών όπου μια όμορφη εικόνα μας περίμενε για να μάθουμε πως στο μικρό αυτό χωρίο 46 χιλιόμετρα νοτιανατολικά της πόλης των Σερρών υπάρχουν 220 παιδιά! 180 από 3-18 που πάνε σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και 40 κάτω των τριών!

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark