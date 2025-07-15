Η γιατρός που κράτησε «όρθια» τη Φολέγανδρο τον χειμώνα

Η Μαρτίνα Λις, 25 χρονών από την Καβάλα, δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Αντί για ένα άνετο αγροτικό κοντά στο σπίτι της, βρέθηκε στη Φολέγανδρο. Πέρασε ολόκληρο τον χειμώνα ως η μοναδική γιατρός στο νησί, με το κινητό ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο κι ένα ιατρείο να παλεύει με ελλείψεις.

Ευτυχώς στο νησί υπάρχει και ασθενοφόρο και πλέον και οδηγός, αφού στο παρελθόν ο Δήμαρχος έχει κάτσει πίσω από το τιμόνι του.

Η Τίλλα Μπάλη, Αντιδήμαρχος Φολεγάνδρου, μιλά για το θέμα της υγείας στο νησί - οι κάτοικοι ζητούν επαρκή στελέχωση στο ιατρείο του νησιού και πιο απλές διαδικασίες στις διακομιδές.

Πηγή: skai.gr

