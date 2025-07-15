H Λίσμπετ Σκόου ήρθε στη Φολεγανδρο από τη Δανία, για ένα σεμινάριο ζωγραφικής το1984. Ερωτεύτηκε πρώτα το νησί και μετά τον άντρα της και η Φολέγανδρος έγινε το σπίτι της.

Οι δυο τους άνοιξαν την Πούντα, ένα πανέμορφο μαγαζί, όπου μπορείς να απολαύσεις στα καλόγουστα κεραμικά πιάτα που φτιάχνει η ίδια η Λίσμπετ, από γιαούρτι με μέλι και φρούτα μέχρι φρυγανισμένα ψωμάκια με ντόπια αυγά και μανούρα Φολεγάνδρου και φυσικά τέλεια καρπουζόπιτα. Τώρα τα ηνία έχουν τα παιδιά της, η Λία και ο Αντώνης.

Πηγή: skai.gr

