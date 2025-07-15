Ένοχος για απόπειρα εκβίασης κατά της πρώην Υφυπουργού Παιδείας και Βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Ζέττας Μακρή, κρίθηκε ο κατηγορούμενος δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το Δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από τετελεσμένη εκβίαση σε απόπειρα εκβίασης και διέκοψε προκειμένου για να εξετάσει ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση.

Μετά τη διακοπή, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ανακοίνωσε την ενοχή του κατηγορούμενου για απόπειρα εκβίασης και τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών, μετατρέψιμα προς 10€ την ημέρα και 5.000€ χρηματική ποινή, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης που θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Η υπεράσπιση ζήτησε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, γι’ αυτό και το Δικαστήριο διέκοψε για δεύτερη φορά και τελικά το αναγνώρισε.

Η Εισαγγελέας πρότεινε φυλάκιση δύο ετών και χρηματική ποινή 2.000€.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.