Καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την πρόληψη και τον περιορισμό της εκδήλωσης πυρκαγιών σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, επισκέπτεται σήμερα και αύριο την Αθήνα. Θα έχει συζητήσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για πρόληψη, ετοιμότητα και αντίδραση απέναντι στις δασικές πυρκαγιές, καθώς και για το μέλλον του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Σήμερα, η Επίτροπος συναντήθηκε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Κεφαλογιάννη και επισκέφθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Ελλάδας. Επίσης, επισκέφθηκε την αεροπορική βάση που φιλοξενεί δύο αεροσκάφη από τον πυροσβεστικό στόλο της ΕΕ, το rescEU, και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννη Πλακιωτάκη. Αύριο, η Επίτροπος Λαμπίμπ θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στην τελετή για την παράδοση περίπου 100 πυροσβεστικών οχημάτων στην Ελλάδα, τα οποία χρηματοδοτούνται εν μέρει από την ΕΕ. Επίσης, θα συναντήσει τους Τσέχους πυροσβέστες που έχουν προεγκατασταθεί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, ως τμήμα των ομάδων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Η Επίτροπος Λαμπίμπ δήλωσε σχετικά: «Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη έχει γίνει πιο παρατεταμένη, πιο έντονη και λιγότερο προβλέψιμη. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Ελλάδα παίρνει πολύ σοβαρά την πρόκληση αυτή, όπως και η ΕΕ. Χαίρομαι που η συνεργασία μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας παραμένει στενή όσο ποτέ, και προσβλέπω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον.»

Από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η Ελλάδα ανταποκρίνεται ενεργά στα αιτήματα για πυροσβεστική βοήθεια που διαβιβάζονται μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μόνο τον Ιούλιο, παρείχε μία φορά στήριξη στην Αλβανία και δύο φορές στη Βόρεια Μακεδονία, με αμφότερες τις ενεργοποιήσεις του μηχανισμού να αφορούν τα αεροσκάφη rescEU που φιλοξενούνται στη χώρα.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

