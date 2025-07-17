Λογαριασμός
Φωτιά στα Άνω Πατήσια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε πάρκο στα Άνω Πατήσια κοντά στη στάση του ΗΣΑΠ - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς

UPDATE: 16:36
ΗΣΑΠ

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε πάρκο στα Άνω Πατήσια κοντά στη στάση του ΗΣΑΠ.

Λίγο μετά τις 16.30 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς.

Νωρίτερα, η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς - Αττική και Νέα Ιωνία - Κηφισιά λόγω της εστίας της φωτιάς.

