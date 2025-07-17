Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χλόη Ροδόπης - Ήχησε το 112

Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης - Συνδράμουν για την κατάσβεσή της ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 17:28
Φωτιά στη Ροδόπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Χλόη Ροδόπης.

Γύρω στις 17:30 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής Χλόη να απομακρυνθούν προς Κέχρο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 

Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Ροδόπη
