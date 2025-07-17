Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Χλόη Ροδόπης.
Γύρω στις 17:30 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής Χλόη να απομακρυνθούν προς Κέχρο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 17, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χλόη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχή #Χλόη απομακρυνθείτε προς #Κέχρο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χλόη Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε.Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2025
