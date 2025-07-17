Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε χθες στις Βουκολιές Χανίων, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, σε κοινή θέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν ο 47χρονος άνδρας συνάντησε τη μητέρα των δύο παιδιών του και άρχισε να της φωνάζει.

Στη συνέχεια δεν δίστασε να την χτυπήσει με μια σωλήνα στον κεφάλι και την πλάτη.

Ο 15χρονος γιος τους που ήταν μπροστά στο απίστευτο σκηνικό ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως, μεταξύ άλλων, η άτυχη γυναίκα φέρει τραύματα στα πλευρά και της έκαναν εισαγωγή.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του 47χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικοεγενειακή βία και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.

Πηγή: skai.gr

