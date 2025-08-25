Λογαριασμός
Παξοί: Αύριο το τελευταίο αντίο στην 4χρονη που έχασε την ζωή της σε πισίνα

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης

πισίνα

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι τραγικοί γονείς και ο παππούς της 4χρονης, που έχασε τη ζωή της σε πισίνα στους Παξούς.

Η κατηγορία που τους βαραίνει, είναι θανατηφόρος έκθεση ανηλίκου.

Αργά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της μικρούλας και σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό σε νερό.

Το τελευταίο αντίο θα πουν στο κορίτσι αύριο στις 6:30 το απόγευμα, η οικογένεια, οι συγγενείς αλλά και όλη η κοινωνία των Παξών στο Λογγό, όπου μεγάλωνε με την οικογένειά της.

Αύριο το παιδάκι θα είχε τα γενέθλιά του, θα γιόρταζε τα 4 χρόνια του. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

