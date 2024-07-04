Πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική επέκταση ενισχύουν τα επιχειρήματα για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με ακόμη δύο εφέτος, σύμφωνα με δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο Bloomberg.

«Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν λίγο την υπόθεση για περαιτέρω μειώσεις» δήλωσε ο επικεφαλής της ελληνικής κεντρικής τράπεζας σε συνέντευξή του. «Προς το παρόν, δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος φαίνονται λογικές και συνεπείς με τις προβλέψεις μας. Είμαστε σε εξαιρετικά περιοριστικό έδαφος και θα συνεχίσουμε να είμαστε ακόμα κι αν έχουμε δύο ακόμη περικοπές εφέτος».

Μετά τη μείωση του κόστους δανεισμού κατά 0,25% , η ΕΚΤ σταθμίζει εάν ο πληθωρισμός για την ευρωζώνη μετριάζεται επαρκώς ώστε να επιτρέψει περαιτέρω χαλάρωση. Χωρίς να υπάρχει εκ των πρότερων δέσμευση αρκετοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι μία ή δύο ακόμη κινήσεις εφέτος είναι δυνατές .

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,5% από 2,6% τον Ιούνιο. Ωστόσο, υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια στη δημοσίευση της Eurostat την Τρίτη: Οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές απέτυχαν να χαλαρώσουν και ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παρέμεινε σε περισσότερο από το διπλάσιο του στόχου του 2%.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η ΕΚΤ «δεν πρέπει να υπερερμηνεύει» τα στοιχεία για τις υπηρεσίες.

«Ναι, είναι πάνω από 2% - αλλά τα βιομηχανικά προϊόντα είναι κάτω από το 2%», δήλωσε την Τετάρτη στη Σίντρα της Πορτογαλίας. «Και αν αφαιρέσουμε τις επιδράσεις της βάσης σύγκρισης, ειδικά στην ενέργεια, ο πληθωρισμός μειώνεται συνεχώς εδώ και 12 μήνες. Αυτό είναι σημαντικό».

Τέτοια σχόλια απηχούν την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο δείκτης υπηρεσιών δεν χρειάζεται να φτάσει το 2%, καθώς οι αυξημένες ενδείξεις του μπορούν να αντισταθμιστούν από άλλες συνιστώσες.

Αναφερόμενος στην αναταραχή στη Γαλλία, όπου η προοπτική μιας ριζικής αλλαγής στην εξουσία έχει προκαλέσει σοκ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

