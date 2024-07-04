Χρηματιστήριο: Άνοιγμα με οριακή πτώση 0,02% - Στις 1.423,23 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με μικρές μεταβολές κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες στρέφουν την προσοχή τους στις βρετανικές εκλογές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.423,23 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 4,26 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,11%), της Viohalco (+1,01%) και της Aegean Airlines (+0,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-4,20%), της Coca Cola HBC (-0,50%) και της Μυτιληναίος (-0,49%).

Η μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,68552 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 25 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Moda Bagno (+3,99%) και ΣΙΔΜΑ +3,85%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ -4,38% και ΟΤΕ -4,20%.

