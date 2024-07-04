H ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών τραπεζικής ενοποίησης σε επίπεδο ΕΕ βρέθηκε στο επίκεντρο πάνελ στο πλαίσιο της 28ης Στρογγυλής Τραπέζης του «Economist» - 28th Annual Economist Government Roundtable, με έμφαση στην ισχυρή θέση που βρίσκεται σήμερα ο τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Στην παρέμβαση της η Elizabeth McCaul, μέλος του supervisory board της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επισήμανε ότι ο τραπεζικός τομέας έχει καταφέρει να διατηρήσει την ανθεκτικότητα του παρά τις νέες προκλήσεις που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό και αξιοπρόσεκτο. Το ζήτημα είναι η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα είναι να διατηρηθεί και στο μέλλον παρά τις όποιες προκλήσεις ώστε να διασφαλιστεί η κερδοφορία και τα θεμελιώδη μεγέθη του προς όφελος όλων, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης επισήμανε ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν αλλάξει σελίδα, δίνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την μεγάλη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο κάτω από 6%. Η προσπάθεια συνεχίζεται καθώς ο μέσος όρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο ΕΕ είναι 1,8% είπε. Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και της ΕΕΤ κ.Χαρδούβελης έκανε αναφορά και στην ισχυρή κεφαλαιακή βάση των ελληνικών τραπεζών, στην ρευστότητα που διαθέτουν για χρηματοδότησης της οικονομίας καθώς και στο γεγονός ότι στα πρόσφατα τεστ αντοχής της ΕΚΤ οι ελληνικές τράπεζες τα πήγαν εξαιρετικά καλά.

Ο κ. Χαρδούβελης επισήμανε επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες μετά από 16 χρόνια ξεκινάνε να δίνουν μέρισμα γεγονός που επιβεβαιώνει την επιστροφή τους στην κανονικότητα, εκτιμώντας ότι οι θετικές προοπτικές στον τραπεζικό τομέα θα συνεχιστούν καθώς συμβαδίζουν με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Προκλήσεις υπάρχουν, όπως μεταξύ άλλων ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά οι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίνονται με επιτυχία είπε ο κ.Χαρδούβελης.

Ο Nicolas Véron, senior fellow at Bruegel and at Peterson Institute for International Economics, Washington, DC, στην παρέμβαση του αναφερόμενος στην τραπεζική ενοποίηση είπε ότι είναι ένα ευρύ πρότζεκτ και δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο αυτό. Εκτός από την ενοποίηση χρειάζεται και ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για περιόδους κρίσεων, είπε, τονίζοντας ότι η ενοποίηση είναι προς όφελος όλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.