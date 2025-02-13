Με ένα πλήθος αποκριάτικων δράσεων με δωρεάν συμμετοχή, ο Δήμος Αθηναίων ξετυλίγει το πολύχρωμο γαϊτανάκι από το κέντρο σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Φέτος, από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2025, η Αθήνα ντύνεται με χρώματα για να γιορτάσει την Αποκριά.

Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με την υποστήριξη της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε.).

Χ. Δούκας: «Φέτος, η παράδοση συναντά την καθημερινή ζωή, γεμίζοντας τις πλατείες και τους δρόμους με χρώμα, μουσική και χορό»

«Σας καλώ να γιορτάσουμε μαζί τις Απόκριες στην Αθήνα για 17 ημέρες. Φέτος, η παράδοση συναντά την καθημερινή ζωή, γεμίζοντας τις πλατείες και τους δρόμους με χρώμα, μουσική και χορό σε 50 διαφορετικά σημεία με 72 μοναδικές εκδηλώσεις. Από την Κυψέλη, μέχρι το Παγκράτι και από την Πλάκα μέχρι το Κουκάκι, τον Άγιο Παύλο, την Ακαδημία Πλάτωνος, κάθε σημείο της πόλης γίνεται ένας χώρος συνάντησης, διασκέδασης και έκφρασης για μικρούς και μεγάλους. Ραντεβού στην Αθήνα και τις Απόκριες. Καλή διασκέδαση σε όλες και όλους»!

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, αναφέρει: «Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στις Δημοτικές Κοινότητες, στα σχολεία, στους τοπικούς συλλόγους, που συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της μεγάλης γιορτής, και πάνω απ' όλα σε εσάς, τους συμπολίτες μας, που με τη ζωντάνια και το κέφι σας το κάνετε κάθε χρόνο πιο λαμπερό».

Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη

Την Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου, η Αποκριά ξεκινά το πρωί από το Σύνταγμα και απλώνεται στο Μοναστηράκι και τους γύρω δρόμους, με μία εθιμική διαδρομή από την Πολιτιστική Εταιρία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» και αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου στην πλατεία Κοτζιά. Το παραδοσιακό τσίκνισμα στη Βαρβάκειο θα συνοδεύεται αρχικά από τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και στη συνέχεια από ένα λαϊκό γλέντι με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ, το κοινό διασκεδάζει στην πλατεία Κοτζιά με μια μοναδική συναυλία με τους ΚωΓιαMan και τους Γκιντίκι.

Μικροί μασκαράδες με τις οικογένειές τους γνωρίζουν την παράδοση της Αποκριάς στους χώρους πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Αποκριάς, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», οι Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, καθώς και το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, υποδέχονται τα παιδιά και τις οικογένειές τους για να συμμετάσχουν σε ποικίλες δράσεις που συνδυάζουν την τέχνη και τη δημιουργία με την αποκριάτικη παράδοση.

Η διασκέδαση κορυφώνεται με κομφετί στα αποκριάτικα παιδικά πάρτι στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, τις πλατείες Αγίας Αικατερίνης, Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής, Αγίου Παύλου, Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια), Γκύζη, Πηνελόπης Δέλτα, στην Αντιγόνης στα Σεπόλια και τα πάρκα Δημάρχου Μπέη και Δουργούτι.

Το καθιερωμένο ραντεβού των παιδιών στη μεγαλύτερη αποκριάτικη γιορτή στο Ζάππειο είναι την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, όπου το κέφι απογειώνεται, ξεφαντώνοντας με μουσική, χορό, καλλιτέχνες τσίρκου, bubble show, παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές και πολλές εκπλήξεις, με τη συνοδεία των ήχων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων.

Αποκριάτικες παραδόσεις και δρώμενα στις γειτονιές της Αθήνας

Στη φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει η μεγάλη συμμετοχή σχολείων, συλλόγων, φορέων και κατοίκων από τις επτά δημοτικές κοινότητες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και ομάδες από διάφορες περιοχές της χώρας μας, ζωντανεύουν την αποκριά στην Αθήνα με αναπαράσταση εθίμων. Η Ένωση των Απανταχού Αγριτών Λέσβου - Άγιος Δημήτριος θα αναβιώσει το έθιμο της Πατινάδας Λέσβου στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (16.02). Αποκριάτικα μπουλούκια από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού - Τμήμα Αθηνών αναπαριστούν δρώμενα και χορούς στην πλατεία Μοναστηρακίου (22.02), ο Σύλλογος «Θρακιώτες Αθηνών» το έθιμο του Κιοπέκ Μπέη στην πλατεία Μοναστηρακίου (23.02), ενώ στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα γνωρίσουμε την Αποκριά της Σκύρου (23.02).

Κορύφωση του Αθηναϊκού Καρναβαλιού την Κυριακή της Αποκριάς

Η αποκριάτικη γιορτή ολοκληρώνεται την Κυριακή 2 Μαρτίου με μία παρέλαση κι ένα εκπληκτικό σόου στο κέντρο της πόλης, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Την εκδήλωση ντύνουν μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 95,2 Athens DeeJay και 92,3 Λάμψη εκπέμποντας ζωντανά από τις πλατείες Συντάγματος και Κοτζιά, αντίστοιχα, και η Decibel Βand με μια συναυλία με μεγάλες επιτυχίες από την ποπ και ροκ ελληνική σκηνή των 70’s, 80’s και 90’s μέχρι σήμερα.

Παραδοσιακά Κούλουμα με γλέντι και χορό στον Λόφο του Φιλοπάππου

Την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου, με φόντο τους πολύχρωμους χαρταετούς του αττικού ουρανού, συναντιόμαστε στον Λόφο του Φιλοπάππου, το τοπόσημο για τον εορτασμό της Σαρακοστής στην πόλη. Το κοινό υποδέχεται η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, ενώ τη μουσική σκυτάλη παίρνει η Γιώτα Γρίβα, που υπόσχεται ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι.

Ευχαριστούμε πολύ τους: Γρηγόρης Μικρογεύματα, Φιξ Άνευ, Βίκος, Ένωση Κρεοπωλών Αθήνας – Αττικής, Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου Α.Β.Ε.Ε. και Φάρμα Μητσόπουλος ΑΚΒΕΕΚ.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

