Δίκη Novartis : «Με ενέπλεξαν για να χτυπήσουν τον Γιάννη Στουρνάρα» κατέθεσε η σύζυγος του

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι! Είπαν συνειδητά, ψέματα. Είχαν δόλο», κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, η κ. Λίνα Νικολοπούλου, σύζυγος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι την ενέπλεξαν στην υπόθεση των παράνομων πρακτικών της φαρμακοβιομηχανίας, αποσκοπώντας να πλήξουν τον σύζυγό της, που όπως είπε, «ήταν εμβληματικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφέροντας πως η υπόθεση των ψευδών καταθέσεων των νυν κατηγορούμενων Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη «έπεσε σαν Αρμαγεδδών στο κεφάλι μου», εξήγησε στο δικαστήριο τη δραστηριότητα της εταιρείας της από το 2008. Όπως τόνισε, είχε περιορισμένη και πολύ συγκεκριμένη συνεργασία με τη Novartis, η οποία ήταν «απολύτως διαφανής». Η κ. Νικολοπούλου είπε: «Έχω κάνει μόνο δύο πράγματα με τη Novartis. Ένα σεμινάριο εκπαίδευσης δημοσιογράφων το 2013, που ανατέθηκε μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και μία εκδήλωση για το Harvard Project, κατόπιν πρόσκλησης του ΕΚΠΑ. Τα καθαρά έσοδα για την εταιρεία μου ήταν 2.500 ευρώ».

Για τις μομφές που είχε δεχθεί τότε περί «υπερβολικών χορηγήσεων από τη Novartis», η μάρτυρας κατέθεσε ότι η φαρμακοβιομηχανία δεν υπήρξε ποτέ κορυφαίος χορηγός της εταιρείας της και τόνισε: «Τα ποσά όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν. Σε εννέα χρόνια πήραμε συνολικά 150.000 ευρώ, καθαρά 9.500». Επικαλέσθηκε, επίσης, τους ελέγχους που έγιναν στα οικονομικά της και είπε ότι «δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα».

Όσο για τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της εταιρείας της ως όχημα για δωροδοκίες πολιτικών, η κ. Νικολοπούλου είπε: «Έγραψαν πως από εκεί δωροδοκήθηκαν υπουργοί και ο πρωθυπουργός! Εγώ πήρα 20.000 ευρώ συνολικά, τα καθαρά ήταν 2.400 ευρώ. Και να το κάναμε pro bono, από αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαμε να δώσουμε ούτε 600 ευρώ στον πρωθυπουργό!»

Η μάρτυρας, απαντώντας σε ερώτηση για τη σχέση της με τον τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή, είπε πως τον γνώριζε θεσμικά ως πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, ενώ επισήμανε πως «Δεν με προσέγγισε ποτέ προσωπικά».

Σε ερώτηση του Εισαγγελέα για τον λόγο που θέλησαν να «καταστρέψουν ηθικά και κοινωνικά τον Γιάννη Στουρνάρα», όπως είπε η ίδια, η κ. Νικολοπούλου απάντησε: «Δεν μπορούσαν να τον απολύσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος, οπότε είπαν “χτύπα τη γυναίκα του…”»

Εισαγγελέας: Γιατί θεωρείτε ότι έγινε αυτό;

Μάρτυρας: Η συμμορία της δραχμής. Πίστευαν ότι έτσι θα κάμψουν τον Γιάννη Στουρνάρα. Υποτίμησαν τη δύναμη της αλήθειας.

Εισαγγελέας: Έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο; Ονόματα, σχέσεις;

Μάρτυρας: Ξέρω μόνο ότι ο σύζυγός μου ήταν εμβληματικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να τεκμηριώσω κάτι παραπάνω.

Τέλος, η κ. Νικολοπούλου είπε πως όταν το 2018 υπέβαλε μήνυση κατά των δύο τότε προστατευόμενων μαρτύρων, πρότεινε ως μάρτυρες τον Δεσταμπασίδη και τη Μαραγγέλη, στελέχη τότε της Novartis, χωρίς να γνωρίζει πως τα ίδια πρόσωπα ήταν «οι κουκουλοφόροι». Όπως επισήμανε: «Δεν γνώριζα τότε ποιοι ήταν οι προστατευόμενοι. Κάλεσα τους ανθρώπους που ήξερα — τον Δεσταμπασίδη και τη Μαραγγέλη — γιατί μαζί συνεργαζόμασταν και γνώριζαν την αλήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

