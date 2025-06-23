Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης του άγριου εγκλήματος που διαπράχθηκε τα μεσάνυχτα σε γνωστή καφετέρια στο κέντρο της Λαμίας με θύμα τον 59χρονο ιδιοκτήτη της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport πρόκειται για άνδρα 42 ετών που δεν έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Ο εν λόγω άνδρας φέρεται, βάσει του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, να ήταν το τελευταίο άτομο που επισκέφθηκε το κατάστημα του θύματος, λίγη ώρα πριν σημειωθεί το έγκλημα.

Το θύμα έχει χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από ένα ασημί βαρύ λουκέτο, που είχε για να κλείσει το κατάστημα, ενώ έφερε και μαχαιριές στο λαιμό, στα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί συνέλεξαν τα ίχνη που άφησε ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος, με αποτέλεσμα να τον ταυτοποιήσουν πολύ γρήγορα και να ξεκινήσουν επιστάμενες αναζητήσεις σε όλη την πόλη για τον εντοπισμό του.

Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας, φέρεται να τον προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και να ομολόγησε την πράξη του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.