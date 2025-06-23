Ενα στυγερό έγκλημα με θύμα 59χρονο ιδιοκτήτη καφετέριας, αποκαλύφθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας Δευτέρα, στο κέντρο της Λαμίας.

Η αστυνομία εκείνη την ώρα ειδοποιήθηκε για τραυματισμένο άτομο και έσπευσε στο σημείο, όπου βρήκαν τον επαγγελματία νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος πίσω από το μπαρ του μαγαζιού του.

@lamiareport

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η είσοδος του cafe ήταν γεμάτη αίματα, στοιχείο ότι ο 59χρονος πάλεψε για τη ζωή του, ενώ ο δράστης ή οι δράστες τον έσυραν πίσω από το μπαρ ώστε να μη φαίνεται από το δρόμο τι είχε συμβεί.

Η δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ, όχι μόνο για τη βαρβαρότητά της, αλλά και επειδή το θύμα ήταν πατέρας τριών παιδιών, αγαπητός επαγγελματίας και οικογενειάρχης, χωρίς γνωστές διαφορές ή προηγούμενα περιστατικά.

Το λουκέτο και οι μαχαιριές

Όλα δείχνουν ότι του επιτέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα την ώρα που πήγε να κλείσει το cafe. Πληροφορίες του LamiaReport αναφέρουν ότι το θύμα έχει χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από ένα ασημί βαρύ λουκέτο, που είχε για να κλείσει το κατάστημα, ενώ έφερε και μαχαιριές στο λαιμό, στα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Γείτονας φέρεται να άκουσε κάποια φασαρία και άτομο να καλεί σε βοήθεια. Λίγο αργότερα μια γυναίκα που επέστρεφε από τη δουλειά στο σπίτι της είδε τα αίματα στην είσοδο του μαγαζιού και αναζητώντας τον 59χρονο κατέληξε στο σημείο όπου τον είχαν αφήσει, πίσω από τον πάγκο μέσα στα αίματα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο άτυχος 59χρονος να αντιστάθηκε στους ληστές και να ακολούθησε πάλη, που κατέληξε στην άγρια δολοφονία.

@lamiareport

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο χώρο του εγκλήματος βρέθηκε και ιατροδικαστής.

Ανθρωποκυνηγητό για τον/τους δράστη/δράστες

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας ανέλαβαν τη συλλογή των στοιχείων που θα τους οδηγήσουν στον δράστη ή τους δράστες, του 59χρονου επαγγελματία.

Για περισσότερες από πέντε ώρες, αστυνομικοί εξερευνούσαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τις κινήσεις του δράστη ή τυχόν ύποπτων προσώπων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.