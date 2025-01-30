Την καθολική και δωρεάν παροχή του εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου τύπου Β στους φοιτητές της Πάτρας ζητά από τις αρμόδιες αρχές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερο-Επαγγελματιών Παιδίατρων, μετά τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή από κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα.

«Η χώρα μας οφείλει να ενισχύσει την εμβολιαστική πολιτική της, ειδικά για ασθένειες με τόσο σοβαρές συνέπειες», τονίζουν οι παιδίατροι και προτείνουν στους γονείς των παιδιών που φοιτούν στην Πάτρα να εμβολιάσουν άμεσα τα παιδιά τους με το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου τύπου Β.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια ενός 20χρονου φοιτητή στην Πάτρα από μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες πολλαπλών περιστατικών μηνιγγίτιδας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού ακρωτηριασμού μιας φοιτήτριας. Αυτά τα τραγικά γεγονότα αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των νέων ανθρώπων που διαμένουν και σπουδάζουν στην πόλη», τονίζουν οι παιδίατροι.

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, αν και σπάνια, εξελίσσεται ταχύτατα και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ή να προκαλέσει σοβαρές αναπηρίες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με τα διαθέσιμα εμβόλια, που καλύπτουν τα κυριότερα στελέχη του μηνιγγιτιδοκόκκου (A, C, W, Y και B), υπογραμμίζουν οι παιδίατροι.

Προσθέτουν ότι «σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, ο εμβολιασμός είναι προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών, ειδικά όσων διαμένουν σε φοιτητικές εστίες. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η εμβολιαστική κάλυψη των φοιτητών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια, αφήνοντας πολλά νέα άτομα εκτεθειμένα σε έναν σοβαρό λοιμογόνο παράγοντα».

Προτεινόμενα μέτρα:

- 'Αμεσος και δωρεάν εμβολιασμός όλων των φοιτητών στην Πάτρα με το αντίστοιχο εμβόλιο, δεδομένης της αυξημένης κυκλοφορίας του μηνιγγιτιδοκόκκου στην περιοχή, τα τελευταία δύο χρόνια.

- Ενημερωτική εκστρατεία προς τους γονείς και τους φοιτητές για την αξία και σημασία του εμβολιασμού και τους κινδύνους της νόσου.

- Υποχρεωτική εμβολιαστική κάλυψη ως προϋπόθεση εγγραφής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

- Επέκταση του εμβολιασμού εναντίον του μηνιγγιτιδοκόκκου τύπου Β και για την ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, με δωρεάν χορήγηση του εμβολίου.

- Ενίσχυση της προληπτικής ιατρικής στα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της εμβολιαστικής κατάστασης των φοιτητών κατά την εγγραφή τους".

Οι παιδίατροι σημειώνουν ότι η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών των στενών επαφών των κρουσμάτων, ενώ είναι προς την ορθή κατεύθυνση, δεν αρκεί για να ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου (είχε χορηγηθεί και την προηγούμενη χρονιά προφυλακτική αγωγή λόγω των κρουσμάτων στην Πάτρα). «Μόνο με την ευρεία και έγκαιρη ανοσοποίηση των φοιτητών (εμβολιασμός) μπορούμε να προστατεύσουμε ζωές και να μειώσουμε τη διασπορά της νόσου», καταλήγουν.



Πηγή: skai.gr

