Τραγικό τροχαίο στο Κρανίδι – Δύο νέα παιδιά έχασαν την ζωή τους 

Ένας 20χρονος και ένας 23χρονος σκοτώθηκαν όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 68χρονη 

εκαβ αστυνομια τροχαιο

Ένας 20χρονος και ένας 23χρονος έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κρανιδίου-Πορτοχελίου, στην Αργολίδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ο 20χρονος και ο 23χρονος συγκρούστηκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, με ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 68χρονη και επέβαινε μία 42χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 20χρονος, ο 23χρονος, η 68χρονη και η 42χρονη.

Στη συνέχεια, οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Ναυπλίου και Τρίπολης, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους ο 20χρονος και ο 23χρονος.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Αργολίδα
