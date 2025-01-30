Ένας 20χρονος και ένας 23χρονος έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κρανιδίου-Πορτοχελίου, στην Αργολίδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ο 20χρονος και ο 23χρονος συγκρούστηκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, με ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 68χρονη και επέβαινε μία 42χρονη.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 20χρονος, ο 23χρονος, η 68χρονη και η 42χρονη.
Στη συνέχεια, οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Ναυπλίου και Τρίπολης, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους ο 20χρονος και ο 23χρονος.
Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.
