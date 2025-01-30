Πάτμος: 9χρονος κατέθεσε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από την μητέρα και τον σύντροφό της

Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ένας 9χρονος από την μητέρα και τον σύντροφό της, στην Πάτμο. Η υπόθεση αποκαλύφτηκε μετά από καταγγελία που έκανε η ψυχολόγος του σχολείου του παιδιού, μια εκπαιδευτικός και κοινωνική λειτουργός, στην αστυνομία, δείχνοντας ως δράστη τον 48χρονο.

Το παιδί στην κατάθεσή του επιβεβαίωσε το περιστατικό, σε κατάθεσή του παρουσία ψυχολόγου ενώ ανέφερε πως τον κακοποίησε σωματικά και η μητέρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Την 27-01-2025 και περί ώρα 13:00’ μετέβησαν στο Α.Τ. Πάτμου η ψυχολόγος του Σχολικού Δικτύου Επιστημονικής Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Μέσης εκπαίδευσης της μαθητικής κοινότητας Πάτμου, μη συμπεριλαμβανομένου της τελευταίας βαθμίδας (Λύκειο), η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης στο Δημοτικό σχολείο Χωράς Πάτμου και η κοινωνική λειτουργός σχολικού δικτύου Πρωτοβάθμιας και Μέσης εκπαίδευσης.

Οι δυο τελευταίες εξεταζόμενες ενόρκως ανέφεραν ότι ο ανήλικος μαθητής της Δ΄ τάξης του Δημοτικού δέχθηκε σωματική βία από τον 48χρονο σύντροφο της μητέρας του και ειδικότερα ράπισμα στην περιοχή της αριστερής παρειάς με απότοκο την πρόκληση εκχυμώσεων στην πληγείσα περιοχή.

Προς επίρρωση των ως άνω διαμειφθέντων, αναφορικά με την σωματική βία που ασκήθηκε σε βάρος του ανήλικου συγκλίνουν οι Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μάρτυρα της μητέρας του και η ανωμοτί εξέταση του ανήλικου παθόντα, παρουσία της ψυχολόγου ιατροδικαστή.

Πέραν των προλεχθέντων, άξιο μνείας είναι η αναφορά του ανήλικου παθόντα σε περιστατικά παράνομης βίας, τόσο από τον φερόμενο δράστη όσο και από την μητέρα του».

Πηγή: skai.gr

