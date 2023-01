Επίσημο: H Πριγκίπισσα Άννα στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου

Επιβεβαιώθηκε ότι η βασιλική Πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας θα παραστεί στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου τη Δευτέρα 16/1, στην Αθήνα.

#NEW It has been confirmed that Princess Anne, The Princess Royal will attend King Constantine’s funeral on Monday 🇬🇷🇬🇧



Constantine and Anne are second cousins and Anne was a bridesmaid at his wedding to Anne Marie in 1964 pic.twitter.com/ZB6vOHsvDX