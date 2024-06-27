H ΔΟΔ και η ΕΟΔ για το κλείσιμο της «Αυγής»

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση για την αναστολή της έκδοσης του ημερησίου φύλλου της εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ»:

«Ελλάδα: Αιφνιδιαστικό κλείσιμο του ημερήσιου φύλλου της εφημερίδας «ΑΥΓΗ»

Στις 26 Ιουνίου 2024, η ημερήσια έκδοση της ελληνικής εφημερίδας «ΑΥΓΗ», έκλεισε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο μέτοχό της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, έπειτα από 72 χρόνια λειτουργίας.

Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ-ΕΟΔ) στέκονται εν πλήρη αλληλεγγύη δίπλα στους εργαζομένους της ΑΥΓΗΣ και ενώνουν τη φωνή τους με της Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) καταδικάζοντας τον «ξαφνικό θάνατο» της ημερήσιας έκδοσης της ιστορικής εφημερίδας και τον αντίκτυπο της απόφασης στους εργαζόμενους της.

Στις 25 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στην ΑΥΓΗ ενημερώθηκαν στις 4 το απόγευμα από το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει την ημερήσια έκδοση την επόμενη μέρα, για «οικονομικούς λόγους».

Υποστηρίχθηκε ότι η αναστολή του ημερήσιου φύλλου θα επέτρεπε να δαπανηθούν περισσότεροι πόροι για την κυριακάτικη έκδοση και την ιστοσελίδα “avgi.gr”.

Αυτή η απόφαση αφορά συνολικά σε πενήντα δημοσιογράφους και περίπου είκοσι υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (ΕΤΗΠΤΑ) αποφάσισαν να κηρύξουν 24ωρη απεργία, από τις 6 π.μ. της 26ης Ιουνίου έως τις 6 π.μ. της 27ης Ιουνίου στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα “avgi.gr”.

Η «ΑΥΓΗ» πρωτοκυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1952 ως ειδησεογραφικό Μέσο της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, αρχικά ως εβδομαδιαία και στη συνέχεια ως ημερήσια εφημερίδα. Είναι η πρώτη φορά στα 72 αυτά χρόνια που διακόπτεται η κυκλοφορία της.

«Όταν μάθαμε για την αναστολή της λειτουργίας, με ισχύ από την επόμενη μέρα, σοκαριστήκαμε. Δεν είχαμε ιδέα για το κλείσιμο, σχεδιάστηκε χωρίς διαβούλευση ή ενημέρωση. Δεν μας έδωσαν καμία πληροφορία ή εγγυήσεις για τις θέσεις εργασίας μας στο μέλλον. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι εχέγγυα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας», δήλωσε στην ΕΟΔ ο Νίκος Μορφονιός, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΑΥΓΗΣ στην ΕΣΗΕΑ. «Κατά τη γνώμη μας, το κλείσιμο είναι ξεκάθαρα πολιτική απόφαση. Θέλουν να φιμώσουν τη φωνή της αριστερής πτέρυγας», πρόσθεσε ο Μορφονιός.

«Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια άνευ προηγουμένου απόφαση για την ιστορική εφημερίδα, χωρίς να ενημερώσει τους εργαζόμενους ή τις ενώσεις. Αν και θα διατηρήσουν την κυριακάτικη έκδοση, το μέλλον της ιστορικής εφημερίδας και των εργαζομένων της είναι άγνωστο», δήλωσε η Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ επεσήμανε ότι «ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει και κατά το παρελθόν αλλά συνάντησαν τη σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και τα όποια σχέδια αναστολής της έκδοσης ματαιώθηκαν».

Σύμφωνα με την ΑΥΓΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας αναγνώρισε, επίσης, νόμιμα, το 2017, χρέος 800.000 ευρώ προς τους εργαζομένους, σε οφειλές από μισθούς που καταβλήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο Νίκος Μορφονιός εξήγησε ότι το ποσό αυξήθηκε κατά 300.000 ευρώ από το 2017.

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα προβούν σε συνεχόμενες 24ωρες απεργίες, τουλάχιστον έως την Παρασκευή, 28 Ιουνίου.

«Μια τέτοια διακοπή της καθημερινής έκδοσης της ιστορικής έκδοσης, χωρίς τον δέοντα σεβασμό προς τα εργασιακά δικαιώματα, αποτελεί κατάφωρη επίθεση σε βάρος των εργαζόμενων στην ΑΥΓΗ και εγείρει ανησυχίες για την πολυφωνία των ΜΜΕ. Καλούμε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να επανεξετάσει τη θέση της, να διαβουλευθεί με διαφάνεια με τις ενώσεις και τους εργαζόμενους και να εγγυηθεί τον σεβασμό των εργασιακών τους δικαιωμάτων, δεσμευόμενη και για αποπληρωμή του χρέους», δήλωσαν ΔΟΔ και ΕΟΔ.

