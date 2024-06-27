Πιερρακάκης: Επιπλέον μάθημα οικονομίας στην Α΄ Λυκείου

Την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αναλφαβητισμό με την εισαγωγή στην Α΄Λυκείου επιπλέον μαθήματος για τα βασικά οικονομικά μεγέθη και εργαλεία ανακοίνωσε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίνεται έτσι με τον καλύτερο τρόπο, τόσο στην διαπιστωμένη ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι μια σαφή και ισχυρή σχέση με τις βασικές οικονομικές λειτουργίες και τα οικονομικά εργαλεία όσο και στις διαρκείς επισημάνσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου όλα τα προηγούμενα χρόνια για την εξαρχής και με συστηματικό τρόπο εκπαίδευση των νέων στις οικονομικές γνώσεις.

Την απόφαση δημοσιοποίησε ο Κυρ. Πιερρακάκης με ανάρτηση του:

«Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας- Economic Chamber of Greece, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τον σχεδιασμό μας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, με ένα επιπλέον μάθημα για τα βασικά οικονομικά μεγέθη και εργαλεία στην Α’ Λυκείου και με στοχευμένο εμπλουτισμό των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι μαθητές θα αποκτούν χρήσιμες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.