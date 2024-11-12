Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εργαζόμενοι και πολίτες στον Γιάννη Μπουτάρη, τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, επιχειρηματία και οινοποιό, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 82 ετών.

Η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη θα τελεστεί στο αίθριο του δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα εκτεθεί η σορός του, από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, ώστε να τον αποχαιρετήσουν στο ύστατο ταξίδι οι Θεσσαλονικείς.

Στην πολιτική του κηδεία θα παραστούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα απευθύνουν ομιλίες, ενώ το «παρών» θα δώσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ομιλίες θα κάνουν και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, όπως επίσης, από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου και ένα μέλος της οικογένειας του Γιάννη Μπουτάρη.

Στη συνέχεια, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, το βράδυ του Σαββάτου, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης, θα αποτεφρωθεί -επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος εν ζωή.

Πτυχιούχος χημικός του ΑΠΘ, διπλωματούχος οινολόγος, ασχολήθηκε για χρόνια με τα κρασιά και εξελέγη ως ο 60ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2010, για δύο διαδοχικές θητείες, έως το 2019. Υπήρξε πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας, ιδρυτικό μέλος του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κέντρου Υποστήριξης Εξαρτημένων «Όασις», καθώς και ιδρυτής του «Αρκτούρου». Τιμήθηκε με πολλές διεθνείς και εθνικές διακρίσεις.

Θερμή παράκληση της οικογένειας του εκλιπόντος, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στα παρακάτω ιδρύματα:

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ https://argokoinsep.gr/

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ https://www.arcturos.gr/

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ https://asylopaidiou.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.