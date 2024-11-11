Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά

Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά μεταξύ ανθρώπων της νύχτας.

Πρόκειται για ένα ακόμη ένα επεισόδιο που έγινε στο πλαίσιο του διαρκούς πολέμου για επικυριαρχία και διαδραματίστηκε έξω από μπαρ της περιοχής.

Οπως αποτυπώνεται στο σχετικό βίντεο, τουλάχιστον 10 άτομα έχουν προσεγγίσει το κατάστημα, όπου εκεί βρίσκεται, σύμφωνα με πηγές, ένας σωματώδης άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία και φέρεται να ανήκει σε συγκεκριμένη εκβιαστική ομάδα.

Καθώς γίνεται συμπλοκή, επίθεση δέχεται ένας ακόμη άνδρα που φαίνεται πως διατηρεί κατάστημα στην εν λόγω περιοχή.

Ο προαναφερθείς διακρίνεται να βγάζει όπλο και να πυροβολεί εναντίον της ομάδα που του επιτέθηκε.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και αποτελεί αντικείμενο έρευνας του τμήματος δίωξης εκβιαστών, του νέου «ελληνικού FBI» που επιχειρεί να ξεδιαλύνει την υπόθεση εντοπίζοντας τους δράστες και από τις δύο ομάδες.

Πηγή: skai.gr

