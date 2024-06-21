Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λυρκεία Αργολίδος και λίγα λεπτά μετά τη 13.00 το μεσημέρι μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δούκα Βρύση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Το μέτωπο είναι μεγάλο και έχει κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 21, 2024
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή #Δούκα_Βρύση #Αργολίδας
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Λυρκεία Αργολίδος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
- Σε εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε Βιομηχανία και Λιανεμπόριο - Τι ισχύει με την 6ημερη εργασία
- Προθεσμία για την απολογία του πήρε ο 41χρονος στη Θεσσαλονίκη που παρέσυρε με το αυτοκίνητο την εν διαστάσει σύζυγό του
- Μεγάλες φωτιές σε Μεγαλόπολη, Αχαΐα, Αργολίδα, Κεφαλονιά - Ζημιές σε σπίτια - Εκκενώθηκαν περιοχές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.