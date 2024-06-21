Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλο μέτωπο φωτιάς σε δασική έκταση στην Αργολίδα - Μήνυμα από το 112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Πάνω από 39 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής Δούκα Βρύση να παραμείνουν σε ετοιμότητα

UPDATE: 14:04
Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λυρκεία Αργολίδος και λίγα λεπτά μετά τη 13.00 το μεσημέρι μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δούκα Βρύση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μέτωπο είναι μεγάλο και έχει κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Αργολίδα Φωτιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark