Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λυρκεία Αργολίδος και λίγα λεπτά μετά τη 13.00 το μεσημέρι μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δούκα Βρύση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μέτωπο είναι μεγάλο και έχει κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Λυρκεία Αργολίδος.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.