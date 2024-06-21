Προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα έλαβε ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 35χρονη εν διαστάσει σύζυγό του καθώς επέβαινε σε δίκυκλο, κι αφού την ανέτρεψε, την έπιασε από τον λαιμό και την απείλησε.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό (σ.σ. καταγγέλθηκε την περασμένη Κυριακή στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης) τού απαγγέλθηκε κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραπέμφθηκε να λογοδοτήσει σε ανακριτή.

Καθώς μεσολάβησε μία ακόμη μήνυση από την 35χρονη, για ενδοοικογενειακή απειλή, καλείται επιπλέον να δικαστεί στο αυτόφωρο και παραμένει υπό κράτηση.

Ο 41 ετών άντρας έχει κατηγορηθεί κι άλλη φορά για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της πρώην γυναίκας του, με την οποία έχουν τέσσερα παιδιά. Ήταν πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν έφτασε με κυνηγετική καραμπίνα έξω από το σπίτι της και δεν δίστασε να πυροβολήσει, μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών. Ευτυχώς κατά το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, με τον δράστη να συλλαμβάνεται και μετά την απολογία του σε ανακριτή να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης που εκκρεμεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

