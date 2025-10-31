ΓΣΕΕ για ΕΛΤΑ: Η έλλειψη πλάνου θα οδηγήσει έναν πάλαι ποτέ στιβαρό οργανισμό σε μαρασμό

Στο πλευρό των εργαζόμενων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, «προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της κοινωνίας», στέκεται αταλάντευτα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία, οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ λαμβάνουν γνώση μιας (ακόμα) ελάχιστα μελετημένης "μεταρρύθμισης" που ακολουθεί τον εύκολο δρόμο, αυτόν της συρρίκνωσης και της υποχρηματοδότησης.

Από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται ότι επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ. Αντιθέτως, πλήττονται καίρια τόσο οι εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, προκειμένου να μην χάσουν τις δουλειές τους, όσο και πλατιά κοινωνικά στρώματα που χάνουν τα τοπικά σημεία αναφοράς και διασύνδεσής τους με τον φορέα.

Την ίδια στιγμή που το κράτος προικίζει τους ξένους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ με δεκάδες εκατομμύρια, αφήνει χωρίς επένδυση και αναπτυξιακό σχεδιασμό τον δικό του φορέα, που επί σχεδόν δύο αιώνες συμβάλλει ενεργά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία.

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ έχουν την καθολική ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη χώρα, στερούνται, όμως, πόρων που προβλέπονται ακόμα και από κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους.

Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος μοιραία θα οδηγήσει έναν πάλαι ποτέ στιβαρό οργανισμό σε μαρασμό, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα και για χιλιάδες πολίτες.

Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει με προσοχή τις προτάσεις που καταθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Προτάσεις γνήσιου εκσυγχρονισμού με μεταρρυθμιστικό πρόσημο, αλλά και συνάμα με κοινωνική ευαισθησία.

Οι άνθρωποι -είτε οι εργαζόμενοι είτε οι ευάλωτοι πολίτες που εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ- δεν είναι απλοί αριθμοί.

Ο σεβασμός στα δημόσια αγαθά, στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.