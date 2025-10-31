Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση από πυρκαγιά σε καφετέρια στην παραλιακή

Αναστάτωση επικράτησε την Παρασκευή όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια, στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας με τη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα με σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών και υπήρξαν απεγκλωβισμοί ηλικιωμένων και κατοικίδιων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα που κατόρθωσαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Ο καπνός από τη φωτιά ήταν πυκνός και ορατός σχεδόν από κάθε σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα που υπάρχει στον πρώτο όροφο. Μάρτυρες μιλούν για βραχυκύκλωμα στο air condition

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.