Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε πολίτη - Τον πέρασε για «λαθρομετανάστη»

Αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο -όπως ισχυρίστηκε- πέρασε για «λαθρομετανάστη», σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Χωρίς κανέναν έλεγχο, τού πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται ότι αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ξάνθης συνελήφθη χθες Σάββατο για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (27/09/2025).

Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση, ενώ, όπως επισημαίνεται, πέραν της ποινικής δικογραφίας έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η Ελληνική Αστυνομία «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία».

Στόχος, αναφέρεται, «παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».

Πηγή: skai.gr

