Νόμοι της καρδιάς: Η Ζαλέ απαγάγει τον γιο της Αζρά και του Σεργκέν - Δείτε trailer

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 14.45, με ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς», γεμάτο από δυνατές συγκρούσεις, κρίσιμες αποφάσεις και εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες.

Ο Σεργκέν απευθύνεται στην αστυνομία για να προστατεύσει την οικογένειά του από τη Ζαλέ, όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να τον συγχωρήσει η Αζρά. Εν τω μεταξύ, με τη βοήθεια της κυρίας Τσολπάν, η οποία είναι ειδική στις… ανορθόδοξες μεθόδους, ο Γιλντιρίμ προχωράει την υπόθεση που τον βασάνιζε τόσα χρόνια. Τέλος, η Μελίσα κάνει ασφαλιστικά μέτρα στον Κοράι και πετυχαίνει την προσωρινή απομάκρυνσή του από το σπίτι τους. Ο Κοράι αναγκάζεται να συμμορφωθεί, όμως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη...

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.