ΕΚΤ: Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι φέρνουν πιο κοντά νέα αύξηση επιτοκίων

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν υψηλοί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια, δήλωσαν την Παρασκευή τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, χωρίς ωστόσο να ζητήσουν ευθέως αύξηση κατά την επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας τον Σεπτέμβριο.

Η ΕΚΤ διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας όμως σαφείς ενδείξεις ότι μια αύξηση τον Σεπτέμβριο είναι πιθανή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ έντονη άνοδο καταγράφουν και οι τιμές του φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση μετά τη θερινή διακοπή, αν και τα στελέχη της εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένα στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

«Βλέπουμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ. «Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έντονη αβεβαιότητα».

Ο Νάγκελ σημείωσε ότι η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο έφερε την ΕΚΤ σε καλή θέση, ώστε να αντιδράσει σε ενδεχόμενη επιδείνωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πλέον κοντά στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ, όπως αυτό παρουσιάστηκε στις προβλέψεις του Ιουνίου, οι οποίες στηρίζονταν στην παραδοχή ότι θα ακολουθούσε περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Ανάλογες απόψεις εξέφρασαν και άλλα στελέχη.

«Οι κίνδυνοι που έχουμε μπροστά μας παραμένουν υψηλοί», ανέφερε σε ανάρτησή του ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, Πρίμοζ Ντόλεντς, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν ενισχύουν τους δυσμενείς κινδύνους.

Η ΕΚΤ ανέφερε την Πέμπτη ότι οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη κλίνουν προς δυσμενέστερες εξελίξεις σε σχέση με τις προβλέψεις, ενώ οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, δήλωσε από την πλευρά του ότι μια αύξηση των επιτοκίων μπορεί να καταστεί αναγκαία, χωρίς όμως να είναι σαφές αν αυτό θα συμβεί τον Σεπτέμβριο.

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν πως, εάν επιδεινωθούν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό ή εάν υπάρξει επιδείνωση των πληθωριστικών προσδοκιών, για παράδειγμα των μεσοπρόθεσμων, τότε θα είναι αναγκαίο να αναλάβουμε δράση», δήλωσε στο Bloomberg TV.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, με την πρώτη κίνηση να έχει προεξοφληθεί πλήρως έως τον Οκτώβριο και τη δεύτερη έως τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προβλέπουν μόνο μία αύξηση, τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

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