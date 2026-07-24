ΔΠΔ: Σήμερα η ετυμηγορία για τον Καρίμ Καν - Κρίσιμη ψηφοφορία για την αποπομπή του

Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πρόκειται να ψηφίσουν σήμερα, Παρασκευή, για το εάν θα απομακρυνθεί ο γενικός εισαγγελέας του δικαστηρίου, Καρίμ Καν, μετά την καταγγελία για σεξουαλική παραβατική συμπεριφορά.

Ο 56χρονος Καν αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν την απόφαση του διοικητικού οργάνου του δικαστηρίου για ψηφοφορία ως «παράνομη, διαδικαστικά άδικη και χωρίς αποδεικτική βάση».

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται εν μέσω επικρίσεων από τις ΗΠΑ εναντίον του δικαστηρίου που ασχολείται με τα εγκλήματα πολέμου και το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί πως απειλεί την κυριαρχία της.

Εάν τα κράτη μέλη του Δικαστηρίου απομακρύνουν τον Καν, αυτό θα εκληφθεί από τους υποστηρικτές του ως αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης, μετά την αίτηση του εισαγγελέα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Γάζα.

Το Ισραήλ αρνείται τα εγκλήματα πολέμου, δεν είναι μέλος του Δικαστηρίου και έχει απορρίψει τα εντάλματα ως ψευδή.

Πάντως, όπως αναφέρει το Reuters, ακόμη και αν ο εισαγγελέας επιβιώσει της ψηφοφορίας, η θέση του θα αποδυναμωθεί και αυτό θα δώσει στους επικριτές του δικαστηρίου ένα ακόμη επιχείρημα για να το κατακρίνουν.

Πυρά από τον Ρούμπιο

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Φιλιππίνες την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «υπάρχουν τρελοί και παρανοϊκοί που εμπλέκονται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» και ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να παραπεμφθεί ποτέ σε δίκη στο δικαστήριο κάποιος Αμερικανός πολιτικός ή στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες επίσης δεν είναι μέλη, έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε 11 δικαστές και εισαγγελείς του δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων και ο Καν, επικαλούμενες τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

Αξιωματούχοι του διοικητικού οργάνου του δικαστηρίου έχουν δηλώσει ότι ο Καν πρέπει να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, καθώς διέπραξε σοβαρό παράπτωμα παρενοχλώντας μια συνάδελφό του, σύμφωνα με έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

Για να απομακρυνθεί ο Καν από το αξίωμά του, θα πρέπει να συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον 63 από τα 125 κράτη μέλη του δικαστηρίου, κατά τη μυστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε συνεδρίαση στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ψηφίσει υπέρ της απομάκρυνσης του Καν, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον Ιούνιο λόγω εσωτερικής έρευνας. Οι Κάτω Χώρες, που φιλοξενούν το δικαστήριο στη Χάγη, έχουν επίσης δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν την απομάκρυνσή του.

Πηγή: skai.gr

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