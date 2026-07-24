Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία Μαίρη Λίντα

Το τελευταίο «αντίο» στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαίρη Λίντα, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που η φωνή της συνδέθηκε με τις λαμπρότερες σελίδες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Η κηδεία της τελέστηκε στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη σημασία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, καθώς εκεί διέμενε από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί εκεί η κηδεία της. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολούθησε η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρέθηκε στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν με δωρεές το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που τη φιλοξένησε και τη φρόντισε τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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