Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Αυξημένη είναι και σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον Κόμβο Καλυφτάκη, καθώς και στην Πέτρου Ράλλη.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, όπως και στην Αττική Οδό.

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στη Λεωφόρο Σχιστού, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, από την Αλίμου έως το Καραϊσκάκη, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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