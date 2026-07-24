Αμετάβλητες ήταν σε μεγάλο βαθμό οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 639,36 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX κινήθηκε ανοδικά καθώς η μετοχή του ομίλου λογισμικού SAP κατέγραψε άλμα 4,5% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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