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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης

Ο γερμανικός δείκτης DAX κινήθηκε ανοδικά, κυρίως λόγω της μετοχής του ομίλου λογισμικού SAP που ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματά της

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Χρηματιστήριο

Αμετάβλητες ήταν σε μεγάλο βαθμό οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 639,36 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX κινήθηκε ανοδικά καθώς η μετοχή του ομίλου λογισμικού SAP κατέγραψε άλμα 4,5% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές δείκτης
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