Το πρωί της Παρασκευής ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε «μίνι» ανασχηματισμό και προανήγγειλε μεγαλύτερο. Την ίδια στιγμή, σύμμαχός του τον πιέζει για συνεργασία με το ακροδεξιό AfD.

Ο Γερμανός καγκελάριος θα διορίσει τη Νίνα Βάρκεν ως νέα διευθύντρια του γραφείου του, μια κρίσιμης σημασίας επιλογή για την ενίσχυση της εποπτείας των καθημερινών ζητημάτων της κυβέρνησης μετά την τοποθέτηση του Τόρστεν Φράι στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU/CSU.

Παράλληλα, ο Κάρστεν Λίνεμαν θα διοριστεί νέος υπουργός Υγείας.

Ο Μερτς σκοπεύει να καρατομήσει τον υπουργό Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ, λόγω της έλλειψης προόδου στους σιδηροδρόμους και τις υποδομές. Φαίνεται πως θα αντικατασταθί από τον αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική βουλευτή του CDU Φριτς Γκούντσλερ.

«Θα υπάρξουν περισσότερες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο στο μέλλον, οι οποίες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο» ξεκαθάρισε ο καγκελάριος.

Να σπάσουμε το «ταμπού» της AfD

Την ίδια στιγμή, ένας βασικός σύμμαχος του Μερτς προκάλεσε θόρυβο, άφηνοντας να εννοηθεί οι κεντρώοι συντηρητικοί του καγκελαρίου θα πρέπει να σπάσουν ένα «ταμπού» και να συνεργαστούν με το πιο δημοφιλές κόμμα της χώρας: την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Ο Μίχαελ Κρέτσμερ, πρωθυπουργός του ανατολικού κρατιδίου της Σαξονίας και μέλος της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του καγκελαρίου, αμφισβητεί την επιμονή του Μερτς να διατηρήσει το «τείχος προστασίας» του πολιτικού συστήματος έναντι της ανερχόμενης AfD ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Σεπτεμβρίου που θα μπορούσαν να θέσουν το ακροδεξιό κόμμα σε τροχιά πρωτιάς στο κρατίδιο για πρώτη φορά.

«Όποιος εξακολουθεί να μιλάει για τείχη προστασίας δεν έχει αναγνωρίσει τα σημάδια των καιρών», διεμήνυσε ο Κρέτσμερ, ο οποίος ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Πρέπει να συζητήσουμε με όποιον θέλει να συζητήσει».

Πηγή: skai.gr

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