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4 Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός νεκροί σε συγκρούσεις στη Δυττική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει τέσσερις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, από πυροβολισμούς στο χωριό Τελ

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Δυτική Όχθη

Τέσσερις Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, σε πυροβολισμούς στο χωριό Τελ.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι Ισραηλινοί πολίτες στοχοθετήθηκαν πριν ο στρατός ανταποδώσει τα πυρά.

Ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Δυτική Όχθη Ισραήλ Παλαιστίνη Κρίση στη Μέση Ανατολή
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