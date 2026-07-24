«Μπέρναμ, φορολόγησέ μας» ζητούν περισσότεροι από 100 Βρετανοί εκατομμυριούχοι

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Περισσότεροι από 100 εκατομμυριούχοι που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο συνυπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή προς τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, Άντι Μπέρναμ, προτρέποντάς τον να επιβάλει υψηλότερους φόρους στις περιουσίες τους.

Η πρωτοβουλία, που οργανώθηκε από την ομάδα Patriotic Millionaires UK και φέρει τον τίτλο «Περήφανοι να πληρώσουμε», ξεκαθαρίζει ότι το φορολογικό βάρος δεν πρέπει να πέσει στους πολίτες που εργάζονται καθημερινά για τον βιοπορισμό τους, αλλά στους πολύ πλούσιους, των οποίων το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από τον συσσωρευμένο πλούτο που κατέχουν.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται γνωστά ονόματα, όπως ο Γκάρι Λίνεκερ, η επιχειρηματίας Τζούλια Ντέιβις και ο μουσικός Μπράιαν Ίνο.

Ο Λίνεκερ τόνισε ότι η χώρα αξίζει τη στήριξη όλων. «Είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα σε ανθρώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που θέλουν να ζήσουν σε μια πιο ισότιμη κοινωνία. Η καταβολή του δίκαιου μεριδίου είναι μια βασική βρετανική αξία, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι πληρώνουν ήδη περισσότερα από όσα αντέχουν. Οι πλουσιότεροι από εμάς μπορούν να κάνουν περισσότερα και οι περισσότεροι το θέλουν», υπογράμμισε, καλώντας τη νέα κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους στα ακραία επίπεδα πλούτου για να χτιστεί μια «πιο δίκαιη, καλύτερη και πιο ελπιδοφόρα Βρετανία».

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της Patriotic Millionaires UK, το 88% των εκατομμυριούχων δηλώνουν περήφανοι που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 80% εξ αυτών υποστηρίζει την επιβολή φόρου 2% σε περιουσίες που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια λίρες. Παράλληλα, υπάρχει τεράστια αποδοχή και από την ευρύτερη κοινωνία, καθώς το 75% των πολιτών τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του πλούτου.

Τα οικονομικά οφέλη από μια τέτοια κίνηση θα ήταν κολοσσιαία, σημειώνει η ομάδα των εκατομμυριούχων. Μόνο η επιβολή φόρου 2% στον πλούτο άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών υπολογίζεται ότι θα αποφέρει 24 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως.

Επιπρόσθετα, μεταρρυθμίσεις στον φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, όπως η εξίσωσή του με τον φόρο εισοδήματος, θα μπορούσαν να αντλήσουν ακόμη 12 δισεκατομμύρια λίρες.

Αυτές είναι μόλις δύο από τις συνολικά 10 φορολογικές μεταρρυθμίσεις και κλείσιμο νομικών παραθύρων που προτείνουν από κοινού η Patriotic Millionaires UK και η οργάνωση Tax Justice UK.

Το πακέτο αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τα δημόσια έσοδα κατά περισσότερο από 50 δισεκατομμύρια λίρες σε ένα μόνο έτος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή: «Ο ακραίος πλούτος που κάθεται αδρανής στα χέρια λίγων μπορεί να τεθεί σε λειτουργία: μειώνοντας την ανισότητα, επενδύοντας σε βιώσιμες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τα νοσοκομεία, τα σχολεία και την κοινωνική μέριμνα, υποστηρίζοντας τους επιχειρηματίες με τις δεξιότητες και τις υποδομές που χρειάζονται, και δίνοντας στις μικρές επιχειρήσεις πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση. Ο πλούτος μας είναι το μυστικό όπλο της χώρας μας – ας γίνουμε σοβαροί με τη χρήση του».

Η εν λόγω ομάδα έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες προτάσεις και στο παρελθόν χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Τι λένε οι επικριτές τους

Οι επικριτές των Patriotic Millionaires UK υποστηρίζουν ότι η επιβολή ενός τέτοιου φόρου ίσως διώξει τους εκατομμυριούχους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, τους κατηγορούν για υποκριτική στάση καθώς το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών διαθέτει ήδη μηχανισμό που επιτρέπει σε όποιον το επιθυμεί να κάνει εθελοντικές δωρεές στο κράτος εάν θεωρεί ότι δεν πληρώνει αρκετούς φόρους. Θέτουν το ερώτημα, λοιπόν, γιατί οι συγκεκριμένοι εκατομμυριούχοι δεν δίνουν απλώς τα χρήματά τους οικειοθελώς, αντί να απαιτούν καθολική φορολόγηση που μπορεί τελικά να πλήξει την οικονομία.



Πηγή: skai.gr

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