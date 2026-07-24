Ζελένσκι: «Πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την πληροφορία δημοσιοποίησε την Παρασκευή 24/7, η συντηρητική Αμερικανίδα ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι ο Ζελένσκι της το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που της παραχώρησε.



Σύμφωνα με τη Λούμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το ταξίδι στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί και θα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή την ουκρανική προεδρία σχετικά με την ημερομηνία ή την ατζέντα της ενδεχόμενης συνάντησης.

Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην αναζήτηση λύσης»

Η πιθανή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αναζωογονήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο του ASEAN Regional Forum στη Μανίλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στο να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να είναι διατεθειμένος να συμβάλει στην επίτευξη μιας συμφωνίας, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι αποδεκτή τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

Ο Ρούμπιο παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει εύκολη ή άμεση διέξοδος, σημειώνοντας πως θα απαιτηθούν «νέες ιδέες» και συνεχής διπλωματική προσπάθεια για να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, επιδιώκοντας να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Στο επίκεντρο ο πόλεμος και η στρατιωτική στήριξη

Εφόσον πραγματοποιηθεί, η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, στις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών επαφών, καθώς η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι εξακολουθεί να επιδιώκει μια πολιτική λύση στη σύγκρουση, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και την περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.



Πηγή: skai.gr

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