Άντυ Μπέρναμ: Η επόμενη ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

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Η Βρετανία γυρίζει σελίδα με νέο πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ και νέα πολιτική ατζέντα. Ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει η άνοδος του λεγόμενου Manchesterism για το μέλλον της χώρας; Μαζί με τον πολιτικό αναλυτή Στέλιο Φωτεινόπουλο αναλύουμε τις εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.