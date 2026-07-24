Άντυ Μπέρναμ: Η επόμενη ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Βρετανία γυρίζει σελίδα με νέο πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ και νέα πολιτική ατζέντα. Ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει η άνοδος του λεγόμενου Manchesterism για το μέλλον της χώρας; Μαζί με τον πολιτικό αναλυτή Στέλιο Φωτεινόπουλο αναλύουμε τις εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.
Τελευταία ημέρα για τον Δακτύλιο - Ελεύθερα κυκλοφορούν από το Σάββατο τα οχήματα
Σήμερα, περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 15:00, με βάση το σύστημα μονών-ζυγών