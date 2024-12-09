Γλυφάδα: Συνελήφθησαν οι δύο άντρες που είχαν προσαχθεί για τη φονική συμπλοκή

Συνελήφθησαν οι δύο άντρες που είχαν προσαχθεί το πρωί λίγο μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όπου τραυματίστηκαν θανάσιμα δύο άντρες ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο νοσοκομείο στη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 22χρονο και ένα 26χρονο, οι οποίοι όπως και τα θύματα είναι Τούρκοι κουρδικής καταγωγής. Από την Αστυνομία εκτιμούν ότι ο ένας ήταν εκτελεστής και ο άλλος είχε υποστηρικτικό ρόλο, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ακόμα ατόμων που φέρονται να πήραν μέρος στην επίθεση.

Αναφορικά με τα θύματα της επίθεσης οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει μόνο τον τραυματία και συνεχίζεται η προσπάθεια ταυτοποίησης των δύο νεκρών ενώ εξέταζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια το όπλο που βρήκαν πεταμένο στο δρόμο οι αστυνομικοί λίγο μετά την επίθεση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

