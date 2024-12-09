Βίντεο από το σημείο που έπεσαν το πρωί πυροβολισμοί στη Γλυφάδα εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ και το οποίο δείχνει ότι η περιοχή είναι πολυσύχναστη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι σφαίρες έπεφταν «βροχή» και από θαύμα δεν υπήρξαν και άλλα θύματα.

Σημειώνεται ότι από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους δύο άντρες τουρκικής καταγωγής ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.

Δείτε τα βίντεο και ακούστε τον ήχο από τους πυροβολισμούς:

Το συμβάν το οποίο η αστυνομία αποδίδει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών έγινε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Λευκωσίας.

Πηγή: skai.gr

