Θεσσαλονίκη:Θύμα ξυλοδαρμού 16χρονος έξω από το σχολείο του

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην Παιδιατρική κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκομείο ο 16χρονος μαθητής ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 5 νεαρούς εξωσχολικούς έξω από το σχολείο του, το 18ο λύκειο Θεσσαλονίκης.

Γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι έγινε τηλεφώνημα στην άμεσο δράση και άγνωστος ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας γιατί ένας μαθητής δεχόταν επίθεση από πέντε εξωσχολικούς. Λίγη ώρα αργότερα, έφθανε περιπολικό στο σημείο του περιστατικού, χωρίς όμως να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, στις 2 μετά το μεσημέρι μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου ο 16χρονος ο οποίος συνοδευόταν από τους γονείς του με μώλωπες στο κεφάλι και οίδημα στο φρύδι.

Αν και η κατάσταση του 16χρονου δεν εμπνέει ανησυχία παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Το περιστατικό δεν έχει καταγγελθεί έως αυτήν την ώρα στις αστυνομικές αρχές και δεν έχει υποβληθεί μήνυση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

