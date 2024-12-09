Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Είμαι στη διάθεση των αρχών να με καλέσουν όποτε θέλουν», δήλωσε στο skai.gr η σύζυγος του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ίδια και τα παιδιά του.

Η -επίσης- αστυνομικός δήλωσε στο skai.gr ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, αλλά δεν προχώρησε διότι σκέφτηκε τα παιδιά της και ότι θα έμεναν πίσω με τον πατέρα τους.

«Λόγω των γνωριμιών του στην αστυνομία, δηλαδή το ότι ήταν το δεξί χέρι των πιο ισχυρών και πήγαινε από τον έναν στον άλλο, και λόγω των πολιτικών του διασυνδέσεων, θεωρούσα ότι η αστυνομία δεν θα με προστάτευε. Ούτως ή άλλως το έχει αποδείξει και στο παρελθόν μέχρι και αστυνομικούς και των διοικητή του χτυπούσε στα αστυνομικά τμήματα και δεν του έκαναν τίποτα», δήλωσε αρχικά η σύζυγος και συνέχισε:

«Ο μόνος δρόμος ήταν η αυτοκτονία. Αποπειράθηκα να το κάνω, αλλά δεν το ολοκλήρωσα, όχι γιατί με ένοιαζε η ζωή μου, αλλά γιατί σκεφτόμουν ότι τα παιδιά θα βρίσκονταν στον απόλυτο έλεγχο του κακοποιητης πατέρα τους. Ευελπιστούσα να βρω μια ευκαιρία και δύναμη, κάπως να τα καταγγείλω κάποια στιγμή. Διαρκώς μου έλεγε ότι θα σε βγάλω τρελή, δεν θα σε πιστέψει κάνεις και εάν με καταδώσεις θα σε σκοτώσω και εσένα και τα παιδιά, την οποία απειλή θεωρούσα ότι θα την κάνει πράξη».

Η γυναίκα δήλωσε επίσης στο skai.gr ότι είναι στη διάθεση των αρχών, να την καλέσουν οποιαδήποτε στιγμή για κατάθεση και πρόσθεσε ότι θα κινηθεί για να πάρει την επιμέλεια των παιδιών της.



Πηγή: skai.gr

